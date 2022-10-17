А вам слабо: 73-летний патриот вызвался служить в зоне СВО

Пенсионер подал заявление в военный комиссариат Якутска.

В военный комиссариат города Якутска поступило заявление от 73-летнего пенсионера Бориса Чубаря. Пожилой мужчина вызвался добровольцем для участия в специальной военной операции, передаёт ЯСИА.

Борис Чубарь с 1968 по 1970 годы проходил военную службу в группе советских войск в Германии. Своё желание принять участие в военных действиях он объясняет тем, что хочет защитить людей, которые находятся в непростой и опасной ситуации.

«У меня живут родственники в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Я очень переживаю и хочу поехать защитить их. Кто такие бандеровцы, я знаю не по рассказам и не понаслышке, а из личного опыта. С ними мне довелось встретиться, когда я служил в Германии. Ещё тогда молодые парни из Солевого, Тернополя, Винницы очень симпатизировали нацистским и фашистским взглядам. Я считаю, что для борьбы с фашизмом и врагом, когда долг обязывает защищать родных, возраст значения не имеет», – говорит Бориса Чубарь.