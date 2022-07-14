А в Верхневилюйске памятник Ленину позолотили и переставили…

Верхневилюйского Ленина после реставрации в 2017 году «озолотили» и перенесли памятник на другое место, рядом с церковью, сообщает тгк БОРБУЕВ

В Якутске сегодня утром горожане обнаружили исчезновение памятника Ленину на площади Ленина. В якустких соцсетях стали выражать беспокойство, а не перенесут ли памятник? Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева заверила, что после реставрации памятник Ленину вернется на привычное место в центре Якутска.