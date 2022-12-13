А у вас установлены АДПИ?

В Алданском районе пожарные-спасатели МЧС Якутии снабдили автономными дымовыми пожарными извещателями более 200 семей. Мероприятия прошли в рамках республиканской благотворительной акции «Предупреди пожар-установи АДПИ», сообщила старший инженер отделения службы подготовки пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Якутии Екатерина Тихонова.

По призыву противопожарной службы к акции присоединились главы муниципальных образований района. «Установив такой прибор, можно обезопасить не только имущество, но и жизни людей. Эффективный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний бесплатно установлен в 237 частных домах и квартирах в Алданском районе, в том числе оборудование подключено для 88 многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — рассказала Тихонова.

Большим плюсом является то, что извещатели реагируют на дым на ранней стадии, а громкость и частота звука АДПИ способны разбудить даже крепко спящего человека. Правила эксплуатации достаточно просты: установка прибора на потолке и стенах не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.

«Стоимость АДПИ невелика — от 300 рублей. Следует напомнить населению о том, что сотрудники МЧС России не занимаются продажей пожарных извещателей. Предупреждение пожара, обеспечение безопасности жителей – наша главная задача. При проведении акции наши сотрудники наглядно показали людям принцип работы АДПИ, напомнили о правилах пожарной безопасности в период низких температур», — заключила старший инженер 1 пожарно-спасательного отряда.