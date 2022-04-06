А-Проперти опровергает слухи, что Авдолян (ЯТЭК) покинул Россию

Сегодня тгк Постправда опубликовал сообщение, которое перепостили многие яктуские телеграм-каналы, что «бизнес-джет Bombardier Global 6000 (бортовой номер T7-AVD) принадлежащий создателю оператора сотовой связи «Yota» и «угольному королю» акционеру группы «А-Проперти» Альберту Авдоляну покинул Москву и приземлился в международном аэропорту «Аль-Мактум» в ОАЭ.

Напомним, что ПАО «ЯТЭК» ранее принадлежало братьям Магомедовым (Зиявудину и Магомеду Магомедовым — находятся в СИЗО), Альберту Авдоляну удалось выкупить долги ПАО «ЯТЭК».

Пресс-служба «А-Проперти» опровергает слухи о том, что Альберт Авдолян покинул Российскую Федерацию. ТГК «А-Проперти» сообщает, что Альберт Авдолян находится в России и занимается управлением активами компании и реализацией всех ранее заявленных стратегий развития. Достоверные сведения о работе Альберта Авдоляна на постоянной основе публикуются на всех официальных площадках компаний, в том числе телеграм-канал «А-Проперти»: https://t.me/A_Property. Пресс-служба компании рекомендует представителям СМИ и других информационных ресурсов тщательно анализировать информацию и ее источники.