25.12.2021
16:31
1384
Экология
А походка какая… от бедра — москвичи любуются известной якутянкой
Уроженка Якутии белая медведица Хатанга просто очаровала подписчиков Московского зоопарка @ moscow_zoo_official. » Лучшее синхронное плавание👏А походка какая… от бедра🔥», — восхищаются любимицей. «Очаровательная малышка❤️», «Можно смотреть бесконечно!», «Какая прелесть!», — пишут умильные комплименты. «Боже какой же мир волшебный!», — пожалуй, именно этот эмоциональный комментарий наиболее истинно передает значение живой природы для человека.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Московский зоопарк
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