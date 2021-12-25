А походка какая… от бедра — москвичи любуются известной якутянкой

Уроженка Якутии белая медведица Хатанга просто очаровала подписчиков Московского зоопарка @ moscow_zoo_official. » Лучшее синхронное плавание👏А походка какая… от бедра🔥», — восхищаются любимицей. «Очаровательная малышка❤️», «Можно смотреть бесконечно!», «Какая прелесть!», — пишут умильные комплименты. «Боже какой же мир волшебный!», — пожалуй, именно этот эмоциональный комментарий наиболее истинно передает значение живой природы для человека. View this post on Instagram A post shared by Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Московский зоопарк

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