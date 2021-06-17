А напоследок он сказал…

Текст выступления П.В.ГОГОЛЕВА на XXVIII (внеочередном) пленарном заседании Ил Тумэна шестого созыва

Уважаемый Айсен Сергеевич! Уважаемые народные депутаты!

Благодарю за оказанное мне доверие – назначение на пост руководителя нового государственного органа, призванного на защиту конституционного строя Республики Саха (Якутия)! Вы вновь, также как в сентябре 2018 года, абсолютным большинством поддержали мою кандидатуру.

Конституционный Совет республики – новый институт конституционного контроля в истории Российской Федерации. И это свидетельство высокой степени гражданственности якутян, ценности для нас конституционно-правового статуса Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федерации, закрепленной в части 2 статьи 5 федеральной Конституции.

Уважаемые коллеги! Сегодня я сложил полномочия Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 6 созыва – председателя высшего представительного, постоянно действующего и единственного законодательного органа власти. Благодарю народных депутатов за совместную работу. Впервые собравшись на пленарное заседание 25 сентября 2018 года, мы вместе проработали почти 3 года. Многое нам удалось сделать, кое что – нет. Отмечу 3 направления, которые, на мой взгляд, следует усилить.

Во-первых, характеризуя наш парламент, я специально не обозначил его как контрольный орган. Нам так и не удалось полностью вернуть ранее утраченные контрольные полномочия, хотя важные шаги сделаны: 27 февраля 2020 года внесены изменения в закон «О Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», принят закон республики «О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)», в законе о бюджетном устройстве и бюджетном процессе впервые закреплен институт превентивного контроля – «нулевые чтения» по проекту государственного бюджета на финансовый год и плановый период. Мы существенно усилили такую форму текущего контроля, как «правительственный час»: с изменениями в регламент они, как правило, с осенней сессии будут проводиться во время пленарных заседаний, т.е с участием всех народных депутатов.

Во-вторых, законодательное регулирование порядка подготовки и принятия концессионных соглашений. Идут масштабные стройки. Народ неоднозначно их воспринимает. В достоверном информировании мы недорабатываем. Якутяне столкнулись с непрозрачностью процесса, и это повлекло за собой вал слухов, домыслов и необоснованных суждений. К сожалению, работа по разработке проекта закона о концессионных соглашениях неоправданно затянулась.

В-третьих, важный предмет контроля – государственные программы. В этом году в рамках парламентских слушаний и правительственных часов парламент запланировал достаточно плотный текущий контроль, но федеральное бюджетное законодательство все еще не допускает парламенты к процессу их подготовки и утверждения. Мы все знаем, какие усилия региональные парламенты совместно предпринимают для изменения ситуации. Предстоит дальше с еще большей энергией усилить работу в этом направлении.

Пользуясь моментом, хочу поблагодарить Правительство республики, его руководителей, с которыми 6 созыв работал и работает – Владимира Викторовича Солодова и Андрея Владимировича Тарасенко. Их открытость и желание работать с народными депутатами позволили сначала в экспериментальном режиме провести «нулевые чтения» проекта бюджета, затем закрепить их в законодательстве. Сегодня в совместной практике укоренилась работа межведомственных рабочих органов, в том числе народные депутаты активно привлекаются как к подготовке проектов стратегических документов, например, стратегии социально-экономического развития республики, так и вопросов текущего характера, например, разработка базовых законов, требующих серьезных финансовых расходов. Есть законодательные условия, есть добрая воля к сотрудничеству со стороны ведомств. Все зависит от желания и устремленности самого народного депутата полноценно участвовать в работе органов государственной власти. Возможно, следует дополнить формы отчетности парламента работой депутатов в межведомственных рабочих комиссиях.

Важное направление работы руководства парламента – это совершенствование форм нашей деятельности и их систематизация. Одной из самых злободневных вопросов всегда являлось создание народным депутатам на общественных основах условий для их полноценной работы. И каждый из вас знает, что в этом направлении сделано многое, в том числе цифровизация взаимодействия с избирателями и иные онлайн сервисы для облегчения депутатской деятельности. Немаловажно, что в 6 созыве десятикратно увеличена компенсация расходов депутатов-общественников для работы в избирательных округах.

Нам вместе с вами удалось во многом упорядочить работу как в целом парламента, так и аппарата в частности. Прежде всего, мы утвердили новый Регламент нашей работы, упорядочили предметы ведения постоянных комитетов. Это показатель возросшей правовой культуры и значительного роста законодательной техники в парламенте. И это заметно даже в визуальном сравнении. Мы устранили многие риски, коллизии, которые вынужденно приводили депутатов к непростым ситуациям. Например, мы все помним, как в 5 созыве состоялось переголосование по кандидатуре на должность прокурора республики. Это стало возможным из-за коллизий в регламенте, когда итоги тайного голосования следовало утвердить открытым голосованием. В новом регламенте мы устранили ее: теперь тайное голосование является окончательным и не требует никаких утверждений, постановление принимается автоматически на основе протокола счетной комиссии. Это только один из многих примеров.

Большая организационная работа проведена по обеспечению открытости и доступности Государственного Собрания (Ил Тумэн) как высшего представительного органа. Прямые трансляции, работа в онлайн уже стали привычными и не воспринимаются как новшество, хотя это практика лишь двух последних лет. С мая текущего года в обязательном порядке Ил Тумэн публикует итоги поименного открытого голосования, теперь это требование нового Регламента. Уверен, что Парламент и дальше продолжит политику открытости.

Одновременно мы стали практиковать новые формы работы:

Создан постоянно действующий общественно-консультативный совет, в состав которого входят руководители парламента прошлых созывов, депутаты федеральных органов законодательной власти. Это обеспечивает влияние опыта предыдущих поколений на деятельность парламента. Значительно усилился Молодежный парламент – крыло молодого задора, инициативы и напористости.

Внедрен в практику «час эксперта». Это открытость нового формата, канал для альтернативного мнения. Не менее важен «муниципальный час», обеспечивающий влияние органов местного самоуправления и гражданских активистов на повестку Ил Тумэн.

Новым форматом работы Госсобрания стала онлайн дискуссионная площадка «Открытый парламент». Мы привлекали общественных активистов к работе над проектами законов, обсуждению законодательных инициатив, анализу правоприменения. Проект запущен совместно с Республиканским информационно-издательским холдингом «Сахамедиа». Благодарю весь коллектив холдинга и отдельно Алексея Сергеевича Черткова.

В практику работы Государственного Собрания (Ил Тумэн) впервые введена «Отраслевая декада». К сожалению, из-за пандемии мы смогли провести только одну декаду. Тем не менее, она зарекомендовала себя как возможность в короткие сроки обозначить актуальные проблемы избранной отрасли, наметить возможные пути решения, в первую очередь через совершенствование законодательства республики. Возобновилась спустя два созыва выездная работа делегаций Ил Тумэн в улусы (районы), введенная в практику Нюргуном Семеновичем Тимофеевым, председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) 3 созыва.

Пандемия показала, что направление на цифровизацию Парламента, позволило в короткие сроки и качественно организовать работу парламента в дистанционном режиме. Обновление сайта Государственного Собрания с введенным новым функционалом онлайн-голосования позволило обеспечить работу в удаленном режиме, работу с избирателями, постоянными комитетами.

Три года работы показали, что мы были правы, создав действующую структуру Государственного Собрания (Ил Тумэн). Пользуясь моментом, хочу выразить особую благодарность за активную, целенаправленную и, главное, неравнодушную работу своих коллег: Атласову Алену Николаевну и членов постоянного комитета по делам семьи и детства, Габышеву Феодосию Васильевну и членов комитета по науке, образованию и культуре, Еремеева Алексея Ильича и в целом комитет по государственному строительству и законодательству, Николаева Юрия Михайловича и всех членов бюджетного комитета, Чичигинарова Владимира Ильича, членов комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Отдельная благодарность нашему незабвенному коллеге Местникову Василию Александровичу.

Впервые в истории парламента сформированы 4 фракции Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). За совместную работу и всемерную поддержку хочу выразить благодарность руководителям фракций «Единой России» — Григорьевой Антонине Афанасьевне, «Справедливой России» — Григорьеву Юрию Иннокентьевичу, КПРФ — Губареву Виктору Николаевичу, ЛДПР – Парахину Гаврилу Павловичу.

Благодаря общим цели и задачам и несмотря на разные политические программы, нам удалось рассмотреть и принять 1054 нормативных правовых акта, из них 325 законов, в том числе 34 базовых, 729 постановлений, провести 21 парламентское (публичное) слушание, 78 правительственных часов, 71 круглый стол, 12 «часов экспертов», 4 «муниципальных часа», 7 заседаний общественно-консультативного совета. Впервые в истории Государственного Собрания (Ил Тумэн) организовали и провели Первую межпарламентскую сессию с участием депутатов регионов России и государств-партнеров по Арктической зоне в рамках Северного форума устойчивого развития.

В условиях непростой социально-экономической ситуации, усложненной влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 деятельность Государственного Собрания (Ил Тумэн) имела выраженную социальную направленность, прежде всего, обращенную на поддержку многодетных и малоимущих семей, инвалидов, людей пожилого возраста, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Немаловажным было для отдельных категорий населения снизить налоговое бремя. Выражая благодарность комитетам социального блока, хочу отдельно отметить отдельные принятые 6 созывом законы:

О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны — граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года;

О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия);

О запрете продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия);

Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории Республики Саха (Якутия);

О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Республике Саха (Якутия);

О единовременной денежной выплате за счет средств республиканского материнского капитала «Семья».

Это только небольшая часть базовых социальных законов.

Каждый из внесенных в повестку вопросов был обсужден с привлечением экспертов, часть дополнительно на публичных слушаниях и дискуссионной площадке, рассмотрен постоянными комитетами и на пленарном заседании. Хочу выразить благодарность своим коллегам за активное и объективное обсуждение самых острых тем: Аммосову Петру Револьдовичу, Богданову Владимиру Николаевичу, Данилову Ивану Ивановичу, Захаровой Нюргуяне Федоровне, Ксенофонтову Павлу Валерьевичу, Кожухову Евгению Романовичу, Лютому Валерию Алексеевичу, Никонову Сергею Александровичу, Перфильеву Евгению Андреевичу, Христофоровой Марии Николаевне, Эверстову Михаилу Ильичу, Явловской Любовь Леонидовне и другим коллегам.

Общими усилиями мы активно влияли на формирование федеральной повестки. При непосредственном участии народных депутатов республики подготовлены и утверждены ряд документов стратегического планирования Российской Федерации:

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года от 5 марта 2020 года,

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года от 24 сентября 2020 года,

Государственная программа РФ «Социально-экономическое развития Арктической зоны РФ» от 30 марта 2021 года,

Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике от 15 апреля 2021 года.

Необходимо отметить, что ряд вопросов инициированных Государственным Собранием (Ил Тумэн) всецело был поддержан палатами Федерального Собрания РФ, региональными парламентами. Общими усилиями нам удалось убедить отраслевые федеральные министерства и Правительство Российской Федерации о необходимости включения их в стратегические документы РФ. Прежде всего, это проект «Дети Арктики», инициированный Ил Тумэном в 2018 году. По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина в структуре ГП «Социально-экономическое развития Арктической зоны РФ» появится отдельная подпрограмма «Дети Арктики». Большая организационная и содержательная работа проведена по внесению предложений в проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». За эффективное отстаивание интересов жителей Арктики по всему комплексу вопросов и решений как федерального, так и республиканского уровней отдельную благодарность хочу выразить Голомаревой Елене Христофоровне, всем членам комитета по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики.

Именно 6 созыв принял активное участие в новом этапе конституционной реформы в Российской Федерации. Кое-кто ограничивает нашу с вами роль лишь пленарным заседанием, состоявшимся 12 марта прошлого года, на котором мы одобрили Закон Российской Федерации «О поправке в Конституции Российской Федерации». Это категорически неверно.Ему предшествовала работа на площадках обсуждения отдельных инициатив в Государственной Думе, Совете Федерации, федеральных научных учреждениях и экспертных площадках. Несмотря на разные позиции при обсуждении проект данного закона РФ, сегодня обновлена Конституция РФ – акт высшей юридической силы, основной закон государства. Следовательно, сегодня каждый из нас обязан не только соблюдать ее, но и всемерно обеспечивать ее верховенство.

Важный канал формирования федеральной повестки – рост активности Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ и Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». С сентября 2018 года не было ни одного заседания, в повестке которого мы бы не отстаивали тот или иной вопрос. Все наши инициативы были внимательно выслушаны, обсуждены и поддержаны. Также в начале июня текущего года по нашей инициативе создана рабочая группа Северного форума по межпарламентскому взаимодействию северных регионов арктических государств. Уверен, что повестка ее работы будет не только с российской спецификой, но объединит в рабочей группе наших коллег из других арктических государств.

Мы должны и дальше активно воздействовать на совершенствование федерального законодательства. Это и северный завоз, малая авиация, арктическая модель здравоохранения, передача полномочий субъектам Федерации по мамонтовой фауне, контролируемым весенним сельскохозяйственным палам, возможность проектировать, строить типовые индивидуальные дома за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и многое другое. Отдельным вопросом стоит рациональное использование и охрана вечной мерзлоты. Несколько созывов Ил Тумэн с постоянным упорством ставит данный вопрос. Пока не случилась авария в Норильске сложно было достучаться до федеральных органов. 29 мая прошлого года гром грянул… Наконец, мы стали видеть горизонты нашей инициативы.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) 6 созыва организовало плотное взаимодействие с представительными органами и главами муниципальных образований. Несмотря на разные интерпретации, мы обеспечили беспрепятственное и скорое направление каждого проекта нашего решения в каждое муниципальное образование. На следующий день после пленарного заседания, заседания комитета все главы муниципальных образований, начиная с наслега и заканчивая городом Якутск, по системе электронного документооборота получали проект закона либо проект постановления. Возможно, Государственному Собранию следует подумать о синхронизированной системе оповещения муниципальных образований. Но, к сожалению, это дорого и не гарантирует роста интереса к электронному документообороту.

К положительным примерам взаимодействия с органами местного самоуправления следует отнести состоявшиеся формы парламентской работы: Ассамблею депутатов – представителей КМНС (6 заседаний), Совет представительных органов местного самоуправления (5 заседаний). Выражаю благодарность всем председателям улусных (районных) советов депутатов за активную позицию и участие в формировании острых тем в повестке Ил Тумэн.

Важная роль в организации работы Госсобрания принадлежит аппарату, без которого немыслима столь многогранная деятельность Государственного Собрания. Хочу тепло и сердечно поблагодарить руководство аппарата, специалистов и пожелать успехов в дальнейшей работе.

Уважаемые коллеги, друзья! Успехов вам во имя процветания Республики и благополучия ее граждан!