«А музыка звучит»: Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки

Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки на концерт «А музыка звучит» в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Концерт приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и посвящен 70-летнему юбилею дирижера и композитора В.М. Халилова. В концертной программе примут участие духовые коллективы города Якутска и Симфонический хор Филармонии Якутии. Солисты: Николай ШАРИН, Дмитрий НИКИФОРОВ — КЕЛЛЕР Ждем вас 22 января 2022 г. в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина Стоимость билета 350 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны для справок: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s167

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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