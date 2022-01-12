12.01.2022
12:16
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Культура

«А музыка звучит»: Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки

Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки на концерт «А музыка звучит» в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Концерт приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и посвящен 70-летнему юбилею дирижера и композитора В.М. Халилова.

В концертной программе примут участие духовые коллективы города Якутска и Симфонический хор Филармонии Якутии.

Солисты: Николай ШАРИН, Дмитрий НИКИФОРОВ — КЕЛЛЕР

Ждем вас 22 января 2022 г. в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Стоимость билета 350 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны для справок: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru

https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s167
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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