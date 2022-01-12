Культура
«А музыка звучит»: Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки
Филармония Якутии приглашает поклонников духовой музыки на концерт «А музыка звучит» в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
Концерт приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и посвящен 70-летнему юбилею дирижера и композитора В.М. Халилова.
В концертной программе примут участие духовые коллективы города Якутска и Симфонический хор Филармонии Якутии.
Солисты: Николай ШАРИН, Дмитрий НИКИФОРОВ — КЕЛЛЕР
Ждем вас 22 января 2022 г. в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина
Стоимость билета 350 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Телефоны для справок: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
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