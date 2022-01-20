А/к «Победа»: скидка 20% на бронь – по карте АЭБ

Скидка 20% на бронирование билетов Победы при оплате картой JCB от Алмазэргиэнбанка

С 15 января по 28 февраля воспользуйтесь скидкой 20% на бронирование билетов на любые рейсы авиакомпании «Победа» по России и международные из Москвы в Дубай и обратно при оплате картой JCB от Алмазэргиэнбанка.

Чтобы воспользоваться скидкой, выберите на сайте «Победы» www.pobeda.aero тариф, даты, направление полета и нажмите «Поиск». Далее заполните данные о клиентах, введите промокод JCB2022 и оплатите бронь картой JCB от АЭБ.

Скидка применяется ко всем тарифам (Базовый, Максимум, Выгодный) и действует на первые 3 транзакции по карте JCB.

Акция не распространяется на кобейджинговые карты «Мир»-JCB и на дополнительные услуги: перевозка багажа, страхование, СМС-информирование, быстрый досмотр, VIP-зал, приоритетная посадка, выбор мест, несопровождаемый ребёнок.

Оформить премиальную карту JCB Gold можно на официальном сайте АЭБ https://albank.ru/ru/cards/premium/jcb-gold/

Бесплатная круглосуточная горячая линия банка: 8-800-100-34-22.