14.08.2022
13:20
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Политика

А что, так можно было? Кандидат вручил денежные сертификаты молодым семьям

В Сети разгорается скандал. В пятницу, 12 августа Алексей ИННОКЕНТЬЕВ, кандидат на пост главы Нюрбинского улуса, вручил денежные сертификаты молодым семьям. О чем свидетельствуют множество фотографий.   

Пользователи интернета задаются множеством вопросов.

Алексей Иннокентьев по какой-то причине выбыл из предвыборной гонки и вернулся на работу?

В таком случае, почему об этом не знают избиратели?

Или он отозван из отпуска на один день, чтобы вручить денежные сертификаты молодым семьям?  

Разве это не является подкупом избирателей и не запрещено законом?     

А что, так можно было?

В случае, если это прокатит, в Якутии все главы, баллотирующиеся на выборы, начнут массово выходить из отпусков, чтобы вручить бюджетные «вкусняшки» избирателям.

Надо полагать, не ТИК, так ЦИК скажут свое слово. Вопрос остается открытым: Можно ли кандидату вручать денежные сертификаты избирателям?

   

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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