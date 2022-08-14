Политика
А что, так можно было? Кандидат вручил денежные сертификаты молодым семьям
В Сети разгорается скандал. В пятницу, 12 августа Алексей ИННОКЕНТЬЕВ, кандидат на пост главы Нюрбинского улуса, вручил денежные сертификаты молодым семьям. О чем свидетельствуют множество фотографий.
Пользователи интернета задаются множеством вопросов.
Алексей Иннокентьев по какой-то причине выбыл из предвыборной гонки и вернулся на работу?
В таком случае, почему об этом не знают избиратели?
Или он отозван из отпуска на один день, чтобы вручить денежные сертификаты молодым семьям?
Разве это не является подкупом избирателей и не запрещено законом?
А что, так можно было?
В случае, если это прокатит, в Якутии все главы, баллотирующиеся на выборы, начнут массово выходить из отпусков, чтобы вручить бюджетные «вкусняшки» избирателям.
Надо полагать, не ТИК, так ЦИК скажут свое слово. Вопрос остается открытым: Можно ли кандидату вручать денежные сертификаты избирателям?
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