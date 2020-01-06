А был ли медведь?

Информация о том, что близ Якутска бродит медведь – шатун не подтвердилась, об этом ЯСИА сообщили в Минэкологии региона.

«На место выезжал главный охотовед Якутии Николай ДОДОХОВ и не обнаружил следов сходных с медвежьими», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Якутии.

В министерстве отметили, что сообщившие о находке, возможно, перепутали следы медведя с лошадиными.

«На месте есть следы, но они смазаны, скорее всего, это лошади», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе якутского газоперерабатывающего завода на Хатынг-Юряхском шоссе работники предприятия обнаружили следы похожие на медвежьи. Соответствующие службы были предупреждены о вероятной опасности.