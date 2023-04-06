06.04.2023
21:10
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Якутия

Аҕа күрэҕэ-2023: первый день лидируют отец и сын из Амги

«Аҕа күрэҕэ-2023»: отец Николай и сын Аркадий Федоровы из Амгинского улуса лидируют после первого дня финала XXIII республиканских состязаний.

На втором месте идут отец Яков и сын Михаил Кривошапкины из Чурапчинского улуса, на третьем месте отец Вячеслав и сын Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского улуса.

Впереди еще три этапа состязаний: лыжный забег, заготовка дров и последний вид лазание на столб.

Всего в традиционных состязаниях отцов и сыновей, проводимых в этом году в селе Туора-Кюель Таттинском улусе, принимают участие 18 команд из разных улусов республики, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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