03.04.2022
19:30
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Якутия

Аҕа күрэҕэ — 2022: Названы победители

Семья ЧУПРОВЫХ из Таттинского улуса стала победителем XXII республиканских соревнований отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ — 2022» и обладателями главного приза от главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА – квадроцикла.

Второе место заняла семья КРИВОШАПКИНЫХ из Чурапчинского улуса. Им достался мотоцикл. Почетное третье место – у семьи ВИНОКУРОВЫХ из города Якутска. Они получили специальный приз главы Чурапчинского улуса — жеребёнка.

2–3 апреля в Чурапчинском улусе прошли XXII республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ — 2022», приуроченные к 100-летию образования ЯАССР и Году матери в Якутии. Всего участвовали 17 команд. В судейской коллегии работало 11 человек. Команды, состоящие из двух человек – отца и сына в возрасте от 14 до 16 лет прошли семь этапов соревнований, начав с творческой визитки об истории семьи. По регламенту следующие соревнования пройдут на родине победителей в Таттинском улусе.

В Якутии проходят соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ — 2022»
В Сылане открыты республиканские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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