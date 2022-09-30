Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 30 сентября 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

После 00:15 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Важно, чтобы вы признали свою тягу к приключениям и желание сменить обстановку. Сделайте что-то другое сегодня! Немного измените ситуацию! В общем, путешествуйте если можете. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Общайтесь с людьми из других культур. Исследуйте свой мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для обсуждения наследства, налогов, долгов и общей собственности или всего, что находится в совместном владении с кем-то еще. (Например, богатство и ресурсы других.) Споры или дискуссии по этим вопросам придут к вам на пользу. Да!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится болтать сегодня с представителями широкой публики, а также с близкими друзьями и партнерами, потому что у всех отличное настроение! Люди игривы, их интересуют развлечения, спорт и веселые занятия с детьми. Романтика будет процветать. Вы хотели большего?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это позитивный день для вас, потому что вы счастливы работать и веселиться. Для некоторых из вас вероятны поездки, связанные с работой. Это также отличный день для тех, кто работает из дома, потому что настроение позитивное, плюс вы можете завершить старые дела.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это стремительное, интересное время для вас! Легко встретить новые лица и увидеть новые места. Сегодня интересны развлекательные развлечения, особенно в мире искусства и развлечений. Наслаждайтесь спортом, а также весело проводите время с детьми. Романтика засияет!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо, особенно с членами семьи женского пола. Ваши отношения с окружающими теплые и дружеские. Некоторые из вас сегодня решат развлечься дома или проведут встречу там, где живут. Однако другие будут искать уединения дома и наслаждаться уединением в знакомой обстановке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это мощное время для вас, потому что Солнце и прекрасная Венера находятся в вашем знаке, что делает вас дипломатичным и обаятельным со всеми. Кроме того, вас привлекают люди и благоприятные ситуации! Сегодня вы будете вкладывать много себя в то, что хотите сказать, а это значит, что другие будут слушать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Доверьтесь своей способности вести переговоры по финансовым вопросам, однако помните об ограничениях оповещения о Луне. То же самое для покупок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с вашим управителем, удачливым Юпитером, а также с Солнцем. Это, безусловно служит хорошим предзнаменованием для Стрельцов! Наслаждайтесь болтовней с другими. Найдите время, чтобы пообщаться и насладиться спортивными мероприятиями. Выйдите на улицу. Веселитесь с детьми. Наслаждайтесь романтикой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня к вам приходят два разных сообщения. С одной стороны, вы высоко и люди восхищаются вами, а это значит, что вы хотите выйти и показать себя. Однако, с другой стороны, вы будете искать уединения и уединения, потому что это приятно. Ваш ход.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поговорите с кем-нибудь, возможно, со знакомой женщиной, о возможных планах поездки. Или эти планы могут касаться издательского дела, средств массовой информации, медицины, юриспруденции или высшего образования? В любом случае, вы хотите расширить свой мир! Вы хотите пойти места и сделать что-то происходит!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня люди замечают вас. На самом деле, некоторые обсуждают личные подробности вашей личной жизни. (Например, что с этим делать?) Ваше взаимодействие с кем-то может увеличить ваши доходы или помочь вам купить что-то, что вам действительно нравится. Шумите и держи ухо востро.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Моника Белуччи (1964) и известный иллюзионист и ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов (1982) отмечают сегодня день рождения.

Вы чувственны и романтичны. Вы любите хорошую жизнь и цените красивые вещи. Вы сильны и отважны и будете отстаивать справедливость и честную игру. Этот год — последний год девятилетнего цикла, что означает отпустить то, что больше не нужно. Общайтесь с природой.