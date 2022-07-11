Ежедневный гороскоп: понедельник 11 июля 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений до 21:30 сегодня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас тянут в двух направлениях. С одной стороны, вы настроены серьезно и хотите заняться практическими делами. Тем не менее, другая часть вас хочет сбежать и присоединиться к цирку. Это ваш вызов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прислушайтесь к своему чувству решимости сегодня, потому что вы хотите решить финансовые вопросы, банковские вопросы, страхование и наследство. У вас есть энергия, чтобы это произошло, и скорее всего, авторитетные лица с вами согласятся. Это хорошо!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы должны приспособиться к другим, потому что Луна находится напротив вашего знака. Однако сегодня всем сторонам, возможно, придется склониться перед авторитетом знания и мудрости, потому что учителя и эксперты могут дать вам несколько хороших советов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный способ начать неделю! Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, что означает, что вы наделены полномочиями и готовы говорить обо всем, что вас беспокоит. Сегодня вы хотите стать лучше организованным. Небольшая помощь в этом будет оценена по достоинству.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы здраво сесть и обсудить финансовые и повседневные потребности детей. Вы можете обсудить это с родителем, няней или партнером. Или может быть, вам нужны практические решения спортивных вопросов или что-то в мире развлечений?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня старший родственник или родитель может дать вам практический совет. Конечно, послушать никогда не помешает. В конце концов, у них могут быть твердые точки зрения, которые вы не учитывали. Почему бы не прикрыть свои базы и не услышать, что они могут предложить? Суть в том, что вы хотите добиться цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы находитесь в правильном настроении, чтобы учиться, строить планы или обсуждать с людьми практические вопросы. Вы можете даже дать кому-то направление или совет. Поскольку сегодня вы находитесь в спокойном, задумчивом настроении, вы можете предпочесть побыть наедине со своими мыслями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы делаете покупки сегодня, вы захотите купить долговечные и практичные вещи. Без излишеств, пожалуйста. Это потому, что сегодня вы чувствуете себя бережливым и благоразумным, особенно когда речь идет о ваших деньгах и личном богатстве. Тем не менее, вы все еще можете строить планы на будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с суровым Сатурном, а значит, вы предпочтете компанию серьезных людей. Вы будете рады проконсультироваться с кем-то старше, мудрее или опытнее за советом. Вы будете разумно и осторожно подходить ко всему, что делаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам будет приятно, если сегодня у вас будет время побыть наедине со своими мыслями, чтобы вы могли немного помедитировать или переосмыслить некоторые вопросы. Это потому, что вы сегодня находитесь в осторожном настроении, особенно когда дело доходит до практических вопросов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы обратиться за советом к кому-то старше, мудрее или опытнее вас. Этот человек может быть другом или учителем. В частности, вы хотите обдумать будущие цели и то, насколько практичными они могут быть. Возможно, вам нужен совет?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с начальством, родителями и VIP-персонами сегодня будут для вас практичными и плодотворными. Поскольку вы тщательно подходите к любой работе, которую вы делаете, вы хотите убедиться, что находитесь на правильном пути, чтобы потом не сожалеть.

Если ваш день рождения сегодня

Дрессировщик Эдгар Запашный (1976) сегодня день рождения. В тебе есть обаяние и харизма. Вы дружелюбны, легки на подъем, добры и щедры. Хотя вы можете быть мечтателем, на самом деле вы сосредоточены, мотивированы и амбициозны. Служение другим, особенно семье, — ваша тема в этом году. Другие обратятся к вам за утешением и мужеством. Поэтому берегите себя. Возможно, пришло время преображения?