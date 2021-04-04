Якутск встречает весну

С сегодня, 4 апреля, жители и гости столицы Якутии участвуют в общегородском празднике «Якутск, встречай весну!». Масштабное мероприятие развернулось на Комсомольской площади и в городском Парке культуры и отдыха. Для гостей праздника окружная администрация города Якутска подготовила концертно-развлекательную и спортивную программы.

С главной сцены собравшихся с праздником проводов зимы и Днем отца поздравил глава города Якутска Евгений Григорьев. «Сегодня первый общегородской праздник после затяжной зимы и пандемии. Очень рад видеть здесь каждого из вас. Желаю вам больше улыбок и радости, как сегодня. Впереди нас ждут много важных дел. А сегодня замечательная погода, и для вас подготовили отличный праздник, более 120 человек принимает участие в культурной программе, чтобы порадовать вас и по традиции проводить зиму. Желаю всем хорошего настроения. С праздником!», — сказал глава Якутска.

Окружная администрация г. Якутска организовала на Комсомольской площади многочисленные площадки, каждый желающий смог посмотреть выступления творческих коллективов, потанцевать, испытать свои силы, ловкость и меткость.

Горожане и гости приняли участие в спортивных конкурсах, таких как «Богатырская сила», «Потешный столб», северное многоборье. Победителей ждут различные призы и подарки.

Народные гулянья продлятся до 18.00 ч. вечера.