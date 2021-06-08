97 человек тушат лесной пожар в Хангалассе

На вечер 7 июня в Хангаласском улусе действует один лесной пожар. Лес горит в с. Тумул, общая площадь 310 га (лесная — 200 га, нелесная 110 га), причиной пожара является человеческий фактор. Пожар тушат в общем 97 человек, из них 62 человек из местного населения, также задействовано 20 единиц техники.

С 7 июня идет опашка с северо-западной стороны по кромке лесного пожара, продолжается до речки Хайаргас. С одной стороны речки Хайаргас силами Хангаласского филиала ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» идёт опашка трактором «Агромаш» с плугом ПКЛ 70 юго-восточной стороны до речки Хайаргас, далее по окончании минерализованной полосы начата опашка северо-восточной стороны на встречу Авиалесоохране до речки Хайаргас.

Людям, задействованным в тушении лесного пожара, в понедельник были отправлены бензин, продукты питания, колесный вездеход Трэкол. На текущий момент угрозы населенному пункту нет.

Напомним, с 5 июня в Хангаласском улусе действует особый противопожарный режим. Со дня вступления в силу распоряжения запрещается разведения огня, сжигание мусора, порубочных и горючих материалов, сухой травы и бытовых отходов в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам! За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерацией предусмотрена административная ответственность, а если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то ответственность возрастает!