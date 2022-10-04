96% якутян предпочитают WhatsApp

Более 50% якутских интернет-пользователей считают, что обладают продвинутой цифровой грамотностью

Какие мессенджеры предпочитают якутяне, обращаются ли в органы власти через Интернет и насколько высок уровень цифровой грамотности у жителей республики. ЦУР Якутии провел онлайн-опрос пользователей российских социальных сетей на данную тему.

Согласно нему, абсолютное большинство якутян ежедневно используют мессенджер «WhatsApp» — 96%. Вторым по популярности среди населения региона является мессенджер «Telegram» им пользуются 63% опрошенных (для сравнения, в 2019 году Telegram имели всего 12% якутских пользователей интернета).

Последние два года удаленной работы и пандемия послужили катализатором повышения уровня цифровой грамотности. Результаты опроса показали, что высоко оценивают свою цифровую грамотность 58% участников, поставили средние оценки — 28%, низко оценивают уровень своих цифровых компетенций всего 9% из числа опрошенных.

«Можно сказать, что у жителей Якутии действительно возросла цифровая грамотность и осведомленность. Наша аналитика показала, что в последние два года якутские интернет-пользователи активно пользуются соцсетями, узнают новости в пабликах и обращаются в госорганы электронно» — отметил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Пользователи все чаще предпочитают обращаться в органы власти, не выходя из дома. Например, получали государственные услуги в течении последнего года чаще в онлайн формате 44% участников опроса, примерно одинаково в обоих форматах — 12%.

Опрос проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» по репрезентативной выборке.



