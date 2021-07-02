96 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки

На территории республики за минувшие сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавирусной инфекции, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщила в ходе брифинга замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. «На 2 июня выявлено 96 новых случаев, из них в Якутске — 56 случаев», — сказала она. По словам Ольга Балабкиной, также большое число заболевших отмечается в Жиганском районе, где зафиксированы 10 случаев. В Нерюнгринском районе COVID-19 выявили у пяти человек, а в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском и Ленском районах зарегистрировали по четыре случая. Кроме того, по два человека заболели в Усть-Алданском и Хангаласском районах, единичные случаи зафиксировали в Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Оймяконском районах.