95 лет участнику Великой Отечественной войны Николаю Семеновичу Назарову

Участник Великой Отечественной войны, разгрома миллионной Квантунской армии Японии Николай Семенович Назаров родился 17 октября 1925 года в селе Тыллыма Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Как и все дети, выросших в трудные двадцатые-тридцатые годы, с ранних лет испытал трудности и тяготы тех суровых времен.

Маленький Коля до 6 класса учился в селе Тыллыма и селе Майя. Потом, переехав в Якутск, в старших классах — в городской школе №5. Был он болезненным, со слабым здоровьем, поэтому школу не пришлось окончить.

В семнадцатилетнем возрасте, до призыва в Красную армию, работал в колхозе «Молотов», был принят в рыболовецкую бригаду. Через год, в мае 1943 года, когда исполнилось 18 лет, Николай получил повестку в ряды Красной Армии. Так же, как и предыдущие призывы, сотни парней по реке Лена, затем на автомашинах, в железнодорожных эшелонах прибыли в боевые части в Иркутскую область.

Николай Назаров попал в 141-й танковый полк Забайкальского фронта, где прошел курсы обучения по специальности «военный монтер-монтажник». На западе страны Советская Армия с боями успешно продвигалась к логову врага — на Берлин. Но обстановка на востоке страны тоже была неспокойной. Япония в любой момент могла напасть на Советский Союз. Ставка Верховного Главнокомандования вынуждена была держать значительные силы на границе с Монголией и Китаем.

В августе 1945 года танковый полк, в котором служил Николай Семенович Назаров, проделав трудный переход по пустыне Гоби, расположился на юге Монголии. В походе через пустыню воины постоянно испытывали жажду, иногда приходилось ликвидировать японских самураев-смертников, моторы броневиков и двигатели танков от перегрева часто ломались. Тогда Назарову вместе с техниками приходилось в сложных условиях ремонтировать двигатели боевых машин.

После победы над самураями Николай Назаров был награжден медалью «За отвагу», а после окончания войны — медалью «За победу над Японией», в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени. Рядовой Назаров был демобилизован в 1947 году.

Из армии он был уволен по состоянию здоровья, поэтому на родине долго лечился. По выздоровлении стал работать в колхозе: сначала секретарем комсомольской организации, потом до выхода на пенсию — бригадиром, заведующим производственным участком, потом молочно-товарной фермой. Долгое время был заместителем председателя колхоза. Женился на Екатерине Иннокентьевне Новгородовой (она потом стала Героем Социалистического труда).

Николай Семенович Назаров на заслуженный отдых ушел лишь в 1997 году, до сих пор гордится, что работал в знаменитом на всю республику колхозе, совхозе имени Ленина. Он — почетный гражданин Тыллыминского, Хаптагайского наслегов Мегино-Кангаласского района, награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», многими юбилейными, отмечен почетным знаком «Ытык аҕа».