92 протокола за июль составлено на предпринимателей Якутска

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам о необходимости соблюдать масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, салонов красоты, парикмахерских и других мест оказания бытовых услуг населению.



Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма окружной администрации Якутска на постоянной основе проводит разъяснительную работу по информированию предпринимателей, крупных работодателей о необходимости соблюдения персоналом масочного режима, обеспечении измерения температуры тела работников на рабочих местах. Организациям торговли и оказания бытовых услуг напоминают об обязанности не допускать обслуживания граждан, не соблюдающих масочный режим.



Специалистами территориальных органов управления округов и пригородов столицы при ежедневном мониторинге объектов торговли и общественного питания также проводятся профилактические беседы об обязательном ношении масок и соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.



В Якутске проводится регулярный мониторинг субъектов малого предпринимательства, при выявлении нарушений составляются акты и выдаются предписания по ст. 3.8 КОАП РС (Я).

«Персонал торговых точек и точек общественного питания, обслуживая клиентов без масок, нарушают статью 3.8 КОАП РС (Я), которая предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов РС (Я), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Например, официанты летних кафе обязаны соблюдать масочный режим», — напоминают в административной комиссии города Якутска.



По результатам рейдов 25 и 26 июля составлено 6 административных протоколов о несоблюдении требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всего с 3 июля административной комиссией и специалистами территориальных органов управления составлено 92 административных протокола на нарушителей правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, в соответствии с указами главы Республики Саха (Якутия).