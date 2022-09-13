90% выпускников ФДОП СВФУ поступают в вузы России и зарубежья

Факультет довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета давно и успешно готовит выпускников прошлых лет и школьников к успешной сдаче ЕГЭ. О том, как обучение на подготовительном отделении помогает поступать в вузы и ссузы России и зарубежных стран, читайте в этом материале.

Выпускники прошлых лет могут поступить на подготовительное отделение по разным профилям: гуманитарный, медико-биологический, технический, социально–экономический и общеобразовательный. Обучение начинается с 10 октября 2022 года и с 16 января 2023 года «Инстенсив». «Учеба на факультете углубляет школьные знания, восполняет пробелы и готовит к сдаче ЕГЭ, также это хорошая база для адаптации к обучению в вузе. Чтобы помочь нашим слушателям определиться с выбором будущей профессии, проводим интенсивные профориентационные занятия перед началом основного обучения, что облегчает слушателю выбор направления для подготовки к экзаменам, и после чего у него формируются навыки самостоятельной работы, определяется мотивация к обучению. Обязательным является входная диагностика и выходное репетиционное ЕГЭ-тестирование, что позволяет определить уровень усвоения образовательной программы. Как правило, ежегодно около 90% выпускников отделения становятся студентами различных вузов и ссузов, в том числе более половины слушателей поступают в СВФУ», – говорит руководитель подготовительного отделения ФДОП Евгения Шеломова.

С 2014 года ФДОП принимает участие в конкурсах Минобрнауки РФ по отбору федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение российских и иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 2022-2023 учебном году факультету выделено 25 бюджетных мест на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства. ФДОП готовит иностранцев к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке по профилям: инженерно-технический, медицинский, экономический, гуманитарный.

«Мы приняли участие в конкурсе по отбору вузов для обучения за счет бюджетных ассигнований граждан РФ на 2022-2023 учебный год и нам было выделено 30 мест. На бюджетной основе на подготовительном отделении имеют право обучаться 13 категорий граждан РФ, в том числе: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; военнослужащие, которые проходят военную службу по контракт, граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров и др. На оплату образовательных услуг на подготовительном отделении ФДОП можно направить средства из материнского капитала», – поделилась к.п.н., доцент, декан ФДОП Светлана Федорова.

Уйгууна Никулина окончила ПО ФДОП в 2022 году: «Я не жалею, что выбрала подготовительные курсы в ФДОП. Все преподаватели были очень внимательны к учащимся, направляли и всегда давали советы. Очень помогли с поступлением. Благодаря курсам я смогла сдать экзамены на нужные мне баллы и поступила в ИЯКН СВ РФ СВФУ».

Марина Данилова уверена, что решение отучиться в факультете довузовского образования было самым правильным для нее, и было оно принято без раздумий. «Результатом моей учёбы стало то, что я в 2022 году поступила в желаемый Медицинский институт СВФУ. Также считаю, что обучение было своего рода подготовкой к учебе в вузе. Хочу сказать слова благодарности коллективу факультета за знания, за новые знакомства, за вашу поддержку и соучастие. Желаю вам процветания и благодарных студентов», – говорит девушка.

Преподаватели ФДОП хороши в своем деле, подчеркивает Александра Сыромятникова, окончившая ПО ФДОП в 2022 году:«Они четко преподносят информацию, очень меня порадовало то, что досконально все объясняют слушателю, который не смог усвоить материал. Понравилась также программа профориентации с экскурсиями по учебным подразделениям и предмет «Основы профессионального самоопределения». Я смогла поступить в АГИКИ на отделение дизайна моды и текстиля».

С полной информацией о подготовительном отделении и курсах ФДОП, с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте факультета: http://fdop.s-vfu.ru.

Подать документы можно как в очной, так и в дистанционной форме:

Подготовительное отделение:

Мы ждем Вас по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 335, 323 (3 этаж, правое крыло).