90 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны направлены в Якутию

для борьбы с труднодоступными лесными пожарами

В июне текущего года на полюсе холода в якутском городе Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. 20 числа температура воздуха достигла +38,4°С или 100° по Фаренгейту.

Жара нарастала в течение месяца, сопровождалась порывистым ветром более 70-80 км/ч и сухими грозами, ставшими причиной труднодоступных и удаленных лесных пожаров.

Для борьбы с огнем региональным лесопожарным силам потребовалась помощь. Для стабилизации обстановки по обращению Правительства Якутии в Рослесхоз были привлечены силы парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, применяющих кроме традиционных способов прокладки минерализованных полос (при помощи наземной техники и ручных инструментов), взрывной метод с использованием детонирующего шнура высокой мощности.

В соответствии с долгосрочным прогнозом Авиалесоохраны, в течение июля помощи от погоды в Якутии не ожидается.

Для тушения пожаров в регион дополнительно перебрасываются 90 парашютистов-десантников Ханты-Мансийской и Тюменской авиалесоохраны (40 специалистов Тюменской авиалесоохраны и 50 специалистов Ханты-Мансийской авиалесоохраны). Дополнительная переброска лесопожарных сил проводится в соответствии с обращением главы Республики Саха (Якутия) к губернатору Тюменской области и губернатору Ханты-Мансийского автономного округа. Переброска лесопожарных сил проводится самолетом Ил-76 МЧС России.

По оперативной информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), по ситуации на 11:00 мск на 1 июля в регионе с начала текущих суток ликвидировано 3 лесных пожара на площади, пройденной огнем 151 га. Проводятся работы по тушению 29 пожаров на площади, пройденной огнем 1 403 га. На тушении задействовано 872 человека, 85 единиц наземной техники и 10 воздушных судов, арендованных Якутской авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

В Абыйском и Нижнеколымском районах Республики Саха (Якутия) действует режим ЧС.

Также режим ЧС действует на всей территории Камчатского края, в Усть-Кутском районе Иркутской области, в Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районе Красноярского края, в Хасынском, Среднеканском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Анадырском и Билибинском районах Чукотского АО.

До конца недели Правительством Российской Федерации будет решен вопрос о выделении горимым регионам для тушения лесных пожаров дополнительного финансирования.