Анабарский улус отмечает 90-летие

Анабарский район Якутии был образован постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 10 декабря 1930 года.

Толчком для образования района стала Якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР, которая в период с 1925 по 1930 годы по инициативе выдающегося государственного и общественного деятеля Якутии Максима Аммосова, проводила масштабную работу с охватом всех направлений развития жизнедеятельности региона на территории сегодняшнего Анабарского улуса.

С 90-летием со дня образования главу и жителей Анабарского национального долгано-эвенкийского района от имени руководства республики поздравил руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров.

Он отметил, что благодаря грамотному управлению руководства района, несмотря на свою труднодоступность и удалённость, сложную транспортную схему, Анабарский улус активными темпами развивает социальную сферу, строит жилые дома, укрепляет материально-техническую базу необходимую для обеспечения жизнедеятельности района. Программы социально-экономического развития района нацелены на качественное улучшение жизни населения.

В настоящее время на территории Анабарского улуса помимо традиционных отраслей активно развивается промышленность. Сегодня здесь добываются уголь, нефть и газ, а одним из бюджетообразующих предприятий района является АО «Алмазы Анабара».

Жители Анабарского района по праву гордятся своими знаменитыми земляками: Героем Социалистического труда, известным оленеводом Ильёй Константиновичем Спиридоновым, Почётным гражданином республики, общественным и политическим деятелем Николаем Егоровичем Андросовым, заслуженным деятелем искусств республики, художником Юрием Васильевичем Спиридоновым, Почётными гражданами Анабарского улуса Анной и Капитоном Гольдеровыми, посвятившими свою жизнь просвещению народа, многодетной семьёй Туприных и многими другими, внёсшими свой посильный вклад во благо процветания родного района и республики.

Афанасий Владимиров отметил, что на протяжении 90 лет Анабарский улус прошёл богатый историческими и культурными событиями путь становления и развития, часть из которых благоприятно сказалась на социально-экономическом развитии всей республики.

Сегодня арктический район Якутии славится своими исключительными традициями, самобытностью, красотой природы и душевными людьми. Анабарский район занимает лидерские позиции среди арктических районов Якутии по показателям социально-экономического развития. На протяжении ряда лет в районе наблюдается положительная динамика численности населения.

Афанасий Владимиров пожелал жителям района крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в сохранении этнической самобытности.