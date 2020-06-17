17.06.2020
11:29
149

Политика

9 вопросов Анатолию Кырджагасову о поправках в Конституцию

Заместитель председателя Якутской городской Думы, генеральный директор АО “Водоканал” Анатолий КЫРДЖАГАСОВ о голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх