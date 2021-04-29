9 причин открыть индивидуальный зарплатный проект в АЭБ​ ​

Сравните свое текущее зарплатное обслуживание с тем, что предлагает Алмазэргиэнбанк, и выберите лучшее. Не соглашайтесь на любой банк, у вас есть право выбрать индивидуальный зарплатный проект. Времена “зарплатного рабства”, когда работодатель навязывал для перечисления зарплаты определенный банк, давно прошли.



“При условии перевода заработной платы в Алмазэргиэнбанк вы получаете не только комплекс преимуществ, услуг и сервисов дополнительно к вашей банковской карте, но и высокий уровень сервиса и скорости обслуживания, возможность решить почти все вопросы через наше обновленное приложение “АЭБ Онлайн”. Это сэкономит вам время и деньги”, — отметила начальник Управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса Людмила Ушницкая.

Бесплатная зарплатная карта

Вам не надо платить за подключение или годовое обслуживание, у нас нет других скрытых комиссий.

​Лучшие условия на кредит, включая ипотечный, и кредитные карты

Чтобы получить кредит, вам достаточно подать онлайн-заявку по ссылке:​ https://credit.albank.ru/​ , либо в приложении “АЭБ Онлайн”. Так, не выходя из дома, вы можете получить до 350 тыс рублей. Вы также можете претендовать на суммы побольше с максимально выгодными процентными ставками, в том числе по “дальневосточной ипотеке” – специально для зарплатников АЭБ.

Овердрафт

В дословном переводе это значит «перерасход». То есть вы можете потратить по своей зарплатной карте больше, чем есть у вас на счете.​В случае возникновения непредвиденных расходов вы можете воспользоваться овердрафтом в 5-кратном размере своей среднемесячной зарплаты, но не более 500 тыс рублей.​

Кешбэк “СВОИ”

Вы можете получать кешбэк до 40 тыс рублей на карту​ с покупок у партнеров системы лояльности банка “СВОИ”. Важно, что кешбэк зачисляется не в бонусах, а в рублях, чтобы вы сразу могли начать им пользоваться. Со списком магазинов, ресторанов и компаний – партнеров можно ознакомиться по ссылке:​ https://svoi.albank.ru/rus/partners Кроме того, до 30 апреля всем, кто подключился к системе “СВОИ”, АЭБ дарит скидку на «Кредит на любые цели».

Удобное мобильное приложение

В “АЭБ Онлайн” – полная статистика по счетам, любые платежи и переводы, бесплатные справки, заявки на кредиты, возможность онлайн-отслеживания очереди, онлайн-выдача кредитов – все, что вам нужно от банка, и, конечно, система быстрых платежей. СБП позволяет переводить деньги онлайн на карту любого банка по номеру телефона в пределах 200 тыс рублей в месяц.

Процент на остаток средств

Начисляем до 3% годовых на остаток по счету, услуга опционная.

Беспроцентное снятие наличных денег в банкоматах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и Группы ВТБ. При использовании карты за границей конвертация средств по курсу Банка России. Дополнительная защита от несанкционированных операций в интернете (Технология 3D-Secure / MirAccept).

Оформить заявку на индивидуальный зарплатный проект АЭБ можно в офисах банка либо онлайн на сайте банка по ссылке:​ https://albank.ru/ru/more/individual-salary-project/index.php

Бесплатная круглосуточная горячая линия:​ 88001003422.

Сайт:​ www.albank.ru