9 пожаров действуют на территории Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки возникло 2 природных пожара, продолжают действовать 9 пожаров на территории Таттинского, Усть-Майского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского и Томпонского районов. Площадь пройденная огнем с начала наблюдения составляет 11223,5 га,

На тушение лесных пожаров привлекалось 138 человека и 8 единиц техники. За сутки было задействовано 10 патрульно-контрольных групп, в количестве 32 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 7 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 112 человек.

«На сегодняшний день действуют два крупных природных пожара на территории Верхоянского и Томпонского районов, а в 10-ти километровой зоне от населенных пунктов действуют два пожара на территории Таттинского и Усть-Алданского районов. Следует отметить, что за сутки ликвидировано 3 природных пожара», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).