9 мая шествие «Бессмертного полка» в Якутске начнется в 12 часов

Центральным событием Дня Победы в Якутске станет шествие «Бессмертного полка», которое в этом году пройдет в очном формате. Жители и гости столицы после двух лет перерыва смогут пройти в едином строю с портретами родных и близких.

Сбор участников шествия и формирование колонны начнется с 11 часов на перекрестке улиц Ярославского и Хабарова. Маршрут пройдет по улице Хабарова от перекрестка с улицей Ярославского, далее – Триумфальная арка — площадь Победы – улица Богатырева (до ул. Губина).

Начало шествия колонны «Бессмертного полка» — в 12 часов.

Уважаемые горожане! В целях обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий, будут приняты дополнительные меры в виде металлоискателей, установленных у места сбора колонны. Просим отнестись с пониманием.

Напомним, принять участие в шествии может любой желающий с портретами тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, трудился в тылу, участвовал в локальных боевых конфликтах, выполнял интернациональный долг, был узником концлагерей, относится к «Детям войны». В этом году к ним присоединятся портреты героев, погибших, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции на Донбассе.

Организатором всенародного шествия в городах и селах нашей страны является Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России».