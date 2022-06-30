9-летний сын оймяконского всадника присоединился к конному походу

Об этом сообщил Дугуйдан Винокуров в своем телеграм-канале Northern nomads.

Уруй Айхал буолуохтун, сахам дьоно!

Приветствую всех!

Представляю нового участника проекта, моего сына Дархан Дугуйданович Винокуров🏇. Он присоединился ко мне в городе Казань и мы вместе завершим конный переход «Оймякон — Москва»👍

Когда мне было 3 года, мои родители коневоды взяли с собой в мой первый конный поход с Оймякона до Хабаровска. Решил продолжить традицию воспитания будущего коневода. Я очень надеюсь, что он навсегда запомнит наш совместный путь, для него это приключение. Но думаю он поймёт очень много важных вещей, которые невозможно рассказать, их можно только почувствовать, увидеть на примере отца. Если что, с нами сопровождение🙌🏻

В Казани нас очень тепло встретили наши земляки. РГО тоже провели пресс-конференцию традиционно. Подробнее ещё напишу с фото👍

Наш путь продолжается !

Дугуйдан, Дархан, Хонор, Хаастаах!

Казань. 29 июня 2022.