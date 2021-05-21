9 дней осталось до конца голосования за твой город

Более 14,5 тысяч горожан приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства города Якутска. Парк Победы лидирует по количеству голосов. По состоянию на 21 мая, за Парк Победы проголосовало 8 642 человека, за обустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери — 5 780 человек.



Напомним, Парк Победы и благоустройство набережной озера Сайсары города Якутска участвуют во Всероссийском голосовании на право получить федеральное софинансирование по проекту «Формирование комфортной городской среды».



Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства проходит онлайн на единой платформе za.gorodsreda.ru. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат федеральное софинансирование и будут реализованы в 2022 году.



Согласно дизайн-проектам, на территории паркового комплекса «Парк Победы» появятся центральная площадь, мемориальный маршрут, дорожки для бега и катания на велосипедах, отдельные игровые зоны для детей, зоны для занятий спортом, настольных игр и зона гамаков, фуд-корт и амфитеатр.



В дизайн-проекте благоустройства озера Сайсары и Сквера Матери, по всей протяженности набережной предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки, удобные мостики к воде, предложено обустройство открытых бассейнов возле «Триумфа», спортивной зоны и лодочной станции. Планировка Сквера Матери станет современнее, там появятся круглогодичный павильон с туалетами, спортивные и игровые площадки, выходы к воде в виде пирсов.



В рейтинговом голосовании смогут принять участие граждане, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги», включая подростков с 14 лет. Призываем горожан проголосовать за проекты благоустройства до 30 мая.

Последовательность голосования:

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.

2. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.