9 августа Пантелеймон Целитель — приметы и что нельзя делать

9 августа 2019 года православные христиане отмечают память великомученика и целителя Пантелеимона (305).

СПРАВКА:

Пантелеимон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель. Став безмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы — вера того и должна быть истинною. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать его, а затем бросить с тяжелым камнем в море. После всех истязаний Пантелеимона приговорили к усекновению головы. Его привязали к масличному дереву и хотели отрубить голову, но святой стал молиться, и меч не причинил ему вреда. Во время молитвы голос с небес призвал Пантелеимона в Царство Небесное и святой попросил воинов исполнить данный им приказ.

В народном календаре этот день известен как «Пантелеймон целитель» (кочанный день).

На Пантелеймона Целителя завиваются капустные вилки.

В этот день нельзя работать, не то гроза весь урожай хлеба спалит.

В этот день пекут пироги с капустой и раздают малым детям, странникам и нищим.

В церкви святят колосья с полей, после чего их хранят в доме (из-за этого получено название «Зажнивный день»).

Приметы: