89% якутян пользуются популярным сайтом

С введением ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в республике возросла востребованность электронных услуг, предоставляемых через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха е(Якутия) e-yakutia.ru. Всего в единой системе идентификации и аутентификации (портале госуслуг) зарегистрировано 89% жителей республики – это более 865 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Мининноваций РС (Я).

«По сравнению с первым кварталом текущего года количество поданных заявлений на портале выросло в три и четыре раза во втором и третьем квартале соответственно, — сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Петр Николаев. – Так, за первый квартал через портал было подано 8600 заявлений, во втором квартале – 27 545, а в третьем – 35 763 заявлений».

В этом году по вопросам работы на портале по номеру 8-800-100-77-88 была открыта бесплатная горячая линия, которая работает без выходных с 09:00 до 18:00 по якутскому времени. Также по вопросам работы портала можно обратиться в Мининноваций РС (Я) по электронной почте: mininnovation@sakha.gov.ru.

Получение госуслуг существенно экономит время, поскольку можно заполнить все необходимые документы, не выходя из дома, в удобное время. Весь перечень услуг — 99 государственных и 28 уникальных муниципальных услуг, представлен на портале, нужную услугу можно найти при помощи поисковика. По вопросам предоставления конкретной услуги жители могут обращаться в оказывающие их органы исполнительной власти.