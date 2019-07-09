86 труб похитил в Якутске предприимчивый безработный

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» г. Якутска по факту кражи металлических труб обратилась администрация предприятия. Материальный ущерб составил 137 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 48-летнего подозреваемого. Выяснилось, что безработный гражданин увидел, что вдоль дороги лежат металлические трубы. Мужчина, не теряя времени, решил похитить их. Водитель, которого вызвал злоумышленник, не подозревал, что помогает перевозить краденые трубы. Когда он приехал на манипуляторе, подозреваемый помог ему загрузить трубы в грузовик. Таким образом, он похитил в общей сложности 86 метров труб разного диаметра.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.