14.04.2023
19:31
163
Происшествия
Видеофакт: лобовое столкновение в центре Якутска
Лобовое столкновение в центре Якутска. По сообщениям очевидцев, без смертельного исхода, но машина всмятку
Видео тгк @pryanaya_yakutia
Фото: тгк @pryanaya_yakutia
Источник: тгк @pryanaya_yakutia
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