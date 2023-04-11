Жители 17-го квартала Якутска жалуются на завалы снега

Жители 17-го квартала Якутска обратились в Народный фронт с жалобой на организации, которые занимаются вывозом снега. По их мнению, убранный с дворовых территорий снег коммунальщики складировали на улицах квартала. С приходом тепла это приведёт к затоплению домов, которые и без того находятся в аварийном состоянии, сообщает ЯСИА.

Представители молодёжного крыла ОНФ собрали жителей 17-го квартала, чтобы зафиксировать все нарушения.

«Снега в этом году выпало столько, что наши дома буквально со всех сторон подвергаются угрозе подтопления. Все снежные кучи лежат у нас на улице Пионерской, которая сейчас больше напоминает снежный полигон, чем жилой район», — рассказали горожане.

Общественники приняли 15 обращений. Люди утверждают, что писали письма в разные инстанции. И даже обратились с открытым письмо к главе города Евгению Григорьеву.

«Получали ответы, графики вывоза снега и подробные отчёты о проделанной работе коммунальщиков. Однако ситуация не изменилась. Мы намерены довести дело до конца – чтобы снег увезли до того, как он начнёт таять. Связываемся со всеми контролирующими и ответственными структурами», — рассказал координатор молодёжного крыла Народного фронта в Якутии Тимофей Васев.

После первого выезда по обращению жителей волонтёры опубликовали пост в региональной группе «Молодёжки Народного фронта» в социальных сетях, в котором рассказали о проблемах и зафиксированных нарушениях. Под ним Окружная администрация Якутска написала ответ:

«На территории Строительного округа проводится ежедневный вывоз снега согласно плану-графику. На сегодняшний день (7 апреля) с территории округа всего вывезено на городской полигон 34 966 кубометров снега силами «Якутдорстроя», подрядной организацией управы, юридическими лицами, управляющими компаниями и ТСЖ. Также в уборке снега в Строительном округе помогают студенты и работники учебных заведений, а также индивидуальные предприниматели округа. В ходе еженедельных субботников снег с общественных пространств и тротуаров убирают работники управы и коллективов структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска».

Однако до сих пор жителям 17-го квартала по дороге в школу, детский сад или на работу приходится пробираться сквозь снежные завалы, наледи, обходить неприкрытые канавы и ещё умудряться избегать машин, поскольку проезжая часть никак не отделена от пешеходной.