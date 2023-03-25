Глава Якутии посетил родных военного из Среднеколымска

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

В Среднеколымске по традиции встретился с матерью военнослужащего Ярослава Ляшко Валентиной Николаевной.

После смерти своего супруга Валентина Николаевна одна воспитывала сына. В 2017 году Ярослав был призван в армию и остался служить по контракту. Мать с гордостью рассказала, что сын принимал участие военном параде ко Дню Победы в Хабаровске, за что был награжден медалью Министерства обороны РФ. На передовой проявил себя как отважный и храбрый боец. В ходе боя с превосходящим по численности противником Ярослав, прикрывая от огня своих товарищей, получил ранение. После лечения он снова вернулся в строй.

Валентина Николаевна попросила помочь в получении полагающихся ее сыну выплат от Минобороны РФ. Окажем ей в этом необходимую помощь.

Спасибо Валентине Николаевне за воспитание патриота своей Родины, настоящего героя!