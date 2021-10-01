84% работников Дирекции биологических ресурсов привились от COVID-19

Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Минэкологии Якутии поддерживает проводимую политику государства по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

Как отметил первый заместитель директора Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Анатолий Алексеев, в первую очередь, специалисты решили сделать прививку ради собственного здоровья. «Особенно это важно для тех работников, которые постоянно находятся на выездных рейдовых мероприятиях и работает с населением. На сегодняшний день 84% работников Дирекции имеют паспорт вакцинации. На этом иммунизация коллектива от COVID-19 не заканчивается, а будет продолжена», — сообщил он.

Госинспекторы Дирекции биоресурсов в Аллаиховском, Алданском, Абыйском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Жиганском, Среднеколымском, Сунтарском, Момском, Оленекском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Кобяйском и Чурапчинском улусах в полном составе прошли вакцинацию от COVID-19. Также 100% вакцинация у работников природных парков «Усть-Вилюйский» и «Синяя».