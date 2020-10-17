84-летняя жительница алмазной столицы стала жертвой на дороге

16 октября в 16:40 в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в центральную районную больницу госпитализирована 84-летняя женщина с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе разбирательств выяснилось, что пенсионерка получила перелом костей таза и ноги на улице Тихонова, когда переходила проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомашины Great Wall не успел остановиться и совершил на неё наезд. При этом пешеходный переход находился в 40 метрах от места ДТП.

Еще одно дорожное происшествие с участием пешехода произошло вечером того же дня в г. Олекминске.В 19:20 водитель автомобиля NISSAN NOTE, следуя по ул. Спасская, совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая, по предварительным данным, шла по проезжей части. В результате ДТП пешеход с серьёзными травмами была госпитализирована в местную больницу.

Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв, чего не скажешь о пешеходе. Участок дороги, где произошла авария, не был освещен, в связи с перегоранием одного уличного фонаря.

Госавтоинспекция призывает пешеходов в сложных погодных и дорожных условиях переходить дорогу только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в своей безопасности. В тёмное время суток, а также в условиях ограниченной видимости (снегопад, метель) необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителям заранее увидеть вас на дороге.