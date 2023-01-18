Обороты общепита Якутии выросли за этот год

Оборот сферы общественного питания по данным за 9 месяцев 2022 года составил 23 млрд 283 млн рублей. В прошлом году за этот период оборот составил 18 млрд 808 млн рублей, сообщает Ассоциация гостеприимства республики.

Сегодня в отрасли общественного питания Якутии работают 2834 субъекта малого и среднего предпринимательства. В Якутске — 579, из них 96 ресторанов.

Исследование провела Национальная ассоциация рестораторов и отельеров республики. Сегодня, 18 января, организации исполняется десять лет с момента основания.

«Ассоциация отстаивала интересы предпринимателей в сложное время пандемии. Нашими силами при поддержке органов исполнительной власти сняли избыточное давление со стороны контрольно-надзорных органов. Приняты реально необходимые меры поддержки. В сложившейся геополитической обстановке мы предлагаем сплоченно действовать на благо развития родного края, держаться вместе и развиваться в этой нестабильной ситуации с целью пережить условия кризисов», — отметила основатель, председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

Она поблагодарила всех предпринимателей, развивающих туристический потенциал республики, и в особенности самых активных членов ассоциации: Марианну Андрееву, Николая Атласова, Татьяну Гармаш, Иннокентия и Нюргустану Лукиных и других.

Ассоциация гостеприимства республики — объединение работодателей, созданное ведущими рестораторами Якутска с целью развития индустрии гостеприимства, разработки стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности, консолидации предприятий в одну мощную силу для преодоления препятствий, тормозящих развитие отрасли.

Видео: https://youtu.be/iYrzhmaajKc