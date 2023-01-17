Центр мозга и нейротехнологий будет создан в Медцентре

На базе Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины им. М.Е. Николаева будет создан центр мозга и нейротехнологий

Несмотря на все достижения современной науки, человеческий мозг остается самым загадочным объектом.

В соответствии с современными тенденциями развития медицинской науки в Республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины им. М.Е.Николаева будет создан Центр мозга и нейротехнологий. Руководствуясь главной целью – сохранением и укреплением здоровья жителей Якутии, Центр будет запущен для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области биомедицины, цереброваскулярной патологии и инсульта, разработки и внедрения самых современных методов лечения. Работа Центра будет сопровождаться кафедрой неврологии и психиатрии медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами страны и мира. Первым партнером Центра стал «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства — головное учреждение в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии мозга и инсульте в России.

В соответствии с современными тенденциями развития медицинской науки в Республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины им. М.Е.Николаева будет создан Центр мозга и нейротехнологий. Руководствуясь главной целью – сохранением и укреплением здоровья жителей Якутии, Центр будет запущен для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области биомедицины, цереброваскулярной патологии и инсульта, разработки и внедрения самых современных методов лечения. Работа Центра будет сопровождаться кафедрой неврологии и психиатрии медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами страны и мира. Первым партнером Центра стал «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства — головное учреждение в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии мозга и инсульте в России.

Медицина не может существовать без научных исследований, на которых основывается весь ее прогресс. На протяжении всей истории медицины наука помогала решать ей самые важные задачи. В борьбе с инфекционными заболеваниями решающую роль сыграло создание вакцин и антибиотиков. Затем перед наукой встала следующая важная задача – эффективное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. На этот вызов наука ответила разработкой большого количества методов – от новых лекарств до возможности открытых и закрытых операций на сердце и сосудах. После этого наука сфокусировалась на онкологии, ведь не так давно онкологический диагноз считался безнадежным. И опять создание целого ряда методик — молекулярно-генетической и лучевой диагностики, лучевой, таргетной и иммунотерапии, малоинвазивной и роботизированной хирургии – дали врачам возможность не только дарить людям годы и десятилетия полноценной жизни, но даже добиваться полного излечения.



Следующей важнейшей задачей, возникшей перед учеными всего мира, стало изучение мозга. Эта задача имеет две цели – обеспечение здоровья как самого мозга, так и питающих его кровеносных сосудов.

Самым частым заболеванием, связанным с состоянием сосудов мозга, является инсульт. За последние 30 лет количество инсультов в мире увеличилось на 70%, их распространенность — на 85%, а смертность от инсульта выросла на 43%. Серьезность проблемы заключается не только в высокой смертности при инсультах, но и высокой инвалидизации – до 50% постинсультных больных становятся инвалидами. В Якутии инсультом ежегодно заболевают около 2,5 тысяч человек.

Создание методов поддержания здоровья мозга и лечения его заболеваний вызвано критическим ростом состояний, связанных с его работой. По данным ВОЗ только за год пандемии количество психических расстройств – депрессий, панических атак, биполярных расстройств, расстройств личности – увеличилось более, чем на 25%, и сегодня количество людей в мире, живущих с такими состояниями, приближается к миллиарду. При этом большая часть этих людей не имеет возможности получить эффективную помощь.



Еще одна растущая группа заболеваний, связанных с работой мозга, представлена болезнью Альцгеймера и другими деменциями, болезнью Паркинсона, эпилепсией, нейродегенеративными заболеваниями, которые также находятся в числе ведущих причин смертности и инвалидности в современном мире.

А от таких, казалось бы, обычных, но по сути ненормальных состояний, как головные боли, в мире страдает 1,5 миллиарда человек.

Вместе с тем интерес ученых к мозгу вызван не только необходимостью лечения его болезней. Сегодня мозг является наименее изученным и наименее понятным органом человека. Сравнительно небольшой по размеру мозг превышает по эффективности обработки информации и способности создания творческих решений возможности огромных суперкомпьютеров. Но эффективность человеческого мозга, какой бы значительной она не была, все равно ограничена. Поэтому ученых очень привлекает возможность как создания компьютерных систем, основанных на принципах работы мозга, так и совместной работы мозга с помощью и поддержкой существующих электронных устройств. Такие устройства уже созданы и названы нейроинтерфейсами. В медицине они уже применяются в слуховых аппаратах, для управления бионическими протезами конечностей и целыми экзоскелетами, помогающими восстановить подвижность людям с нарушениями двигательных функций. Созданы первые бионические устройства, восстанавливающие функцию зрения.

«В двадцатом веке человек начал активно изменять окружающий его мир, празднуя победу над природой, но оказалось, что праздновать рано: при этом обостряются проблемы, созданные самим человеком, так называемые техногенные. Мы живем под воздействием магнитных полей, при свете мигающих газосветных ламп, часами смотрим на дисплей компьютера, говорим по мобильному телефону… Все это далеко не безразлично для организма человека. По данным ВОЗ изменение климата — самая большая угроза для здоровья, с которой столкнулось человечество, а климатический кризис угрожает свести на нет достигнутый за последние пятьдесят лет прогресс в области развития глобального здравоохранения. Поэтому задача адаптации людей к изменяющимся климатическим условиям является одним из самых сложных вызовов для современной медицины.



За процессы адаптации человека к условиям внешней среды отвечает нервная система, а функцию ее центральной регуляции выполняет головной мозг. Якутия в силу своих природных и климатических особенностей является идеальным местом для изучения процессов адаптации к экстремальным условиям внешней среды и по сути представляет собой огромную лабораторию. Поэтому в будущем Якутия может стать одним из центров, решающих актуальные задачи адаптации человека к изменяющимся климатическим условиям.



В 2022 году мы открыли Кардиососудистый центр, новые отделения, в том числе отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, нейрореанимацию, отделение неврологии и нейрогенетики, отделение реабилитации по профилю «Неврология», оснащенные современным оборудованием. Наш центр располагает не только мощным диагностическим и кадровым потенциалом, у нас есть и научный потенциал, наш медицинский институт Северо–Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, и мы даем старт изучению одной из самых сложных областей медицинской науки и применению новых нейротехнологий», – резюмировал Станислав Жирков – генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины им. М. Е. Николаева.