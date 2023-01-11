Фотофакт: Пожарные вытянули корову из проруби

В якутском селе Амга пожарные спасли корову из проруби, сообщает ЯСИА. После успешной спасательной операции шесть сотрудников передали животное хозяину. Животное провалилось на улице Партизанской, 151, расположенной около озера. По словам хозяина Михаила Архипова, он только на минуту оставил своих коров без присмотра. Пожарные продолжают следить за состоянием коровы.

Фото: тгк gps_sakha14 Источник: ЯСИА

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