Айсен Николаев в гостях у семьи участника СВО

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В каждой своей командировке в районы я навещаю семьи наших военнослужащих. В Майе побывал в гостях у семьи Семеновых.Глава семьи Николай — ветеран боевых действий, одним из первых уехал на службу в зону СВО. Сейчас он восстанавливается после ранения в госпитале. Николай многие годы занимался патриотическим воспитанием в школах, учил детей любить и гордиться своей Родиной.

Семеновы проживают в частном доме. Они рассказали, что они хотят подключить дом к газу. Благодаря субсидии в 150 тысяч рублей, полагающуюся семьям военнослужащих, скоро это воплотится в жизнь. В бытовых вопросах им помогают земляки, администрация села и района. В семье растут две дочери – Регина и Авелина. Супруга Николая Прасковья Васильевна работает учителем начальных классов. Все очень гордятся Николаем и с нетерпением ждут его возвращения домой. Поздравляю эту замечательную семью с наступающим Новым годом и желаю им всего самого наилучшего! Пусть долгожданная встреча случится как можно быстрее!

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