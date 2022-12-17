В Абаге открылась врачебная амбулатория

Сегодня, 16 декабря, состоялось открытие врачебной амбулатории села Абага Олекминского района.

В мероприятии приняли участие Анна Гаврильева, главный врач Олекминской центральной районной больницы; Николай Харбин, глава Олекминского района, Александр Корнилов, глава МО «Абагинский наслег» и представители строительной фирмы. Врачебная амбулатория была построена по федеральной программе национального проекта по модернизации первичного звена «Здравоохранение».

«В данной амбулатории есть всё необходимое оборудование, включая приборы для оказания экстренной медицинской помощи. Также здесь оборудован акушерский и смотровой кабинет, кабинеты приема врача-терапевта, фельдшера, процедурный кабинет и прививочная, так же есть санузел и комната для персонала. Все отвечает санитарно-гигиеническим требованиям», — делится новостью Анна Гаврильева, главный врач Олекминской центральной районной больницы. — Отрадно, что жителям села Абага не нужно будет ездить каждый раз в район, чтобы попасть к врачу. Открытие врачебной амбулатории стало радостным событием для самих жителей. Теперь они будут получать медицинскую помощь в комфортных ,современных условиях.