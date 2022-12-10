В Якутске открыли памятник Семену Захарову

Сегодня в Якутске мы открыли памятник выдающемуся советскому и партийному руководителю, первому секретарю Якутского обкома партии в 1951-1965 годах Семену Захаровичу Борисову, сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev глава Якутии.

Семен Захарович стоял у руля республики в годы бурного развития промышленности в стране, которая восстанавливалась после войны. В те годы по инициативе первого секретаря Якутского обкома партии Семена Борисова в республике был заложен механизм развития промышленности, геологии, энергетики и, самое главное — разведки месторождений, добычи и переработки алмазов. Он был настоящим патриотом, влюбленным в свое дело и родную Якутию. Открытие памятника — это дань уважения славному сыну Якутии, человеку, оставившему ярчайший след в истории Якутии. Саха сирин чулуу уолун Семен Захарович Борисов сырдык аата, балысхан үлэтэ-хамнаһа үйэттэн үйэҕэ дьон өйүгэр-санаатыгар салҕана турдун!