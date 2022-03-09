09.03.2022
21:50
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Общество

Сколько «детей столетия» получат целевой капитал?

Всего 809 решений о предоставлении целевого капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей приняли в республике на данный момент, сообщили телеканалу «Якутия 24» в региональном Минтруде.

Его назначают гражданам без подачи заявления, на основании сведений о рождении ребенка в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

По данным ЗАГС Якутии, на первое марта зарегистрировали всего 1091 акт о рождении ребенка. Право получить капитал имеют граждане РФ с регистрацией места жительства на территории Якутии.

Целевой капитал «Дети столетия» предложил ввести глава республики Айсен Николаев в ходе своего послания Госсобранию в декабре минувшего года.

Средства капитала можно направить на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказание ему высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, семейный отдых по России, улучшение жилищных условий, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, также на страхование жизни и здоровья ребенка.

Фото: Минтруда Якутии
Источник: Якутия 24
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