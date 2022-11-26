26.11.2022
15:52
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Культура

Арт-салоне «Симэх» выставка Надежды Ивановой

В Арт-салоне «Симэх» работает персональная выставка Ивановой Надежды Афанасьевны «Волшебный клубок Надежды».

Дата: 16.11.2022 — 29.11.2022

Место: г. Якутск, ул. Аржакова, д. 6 (Старый город)

Время работы: с 10.00 до 18.00

Вход: 100 руб.


Источник: Центр народного искусства "Симэх"

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