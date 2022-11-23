В Якутске начал работу съезд учителей якутского языка, литературы и культуры

23 ноября в Якутске состоялось планерное заседание II Республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры. Съезд посвящён 100-летию образования Якутской АССР, 130-летию первого якутского ученого-лингвиста, создателя якутской письменности С.А. Новгородова и 30-летию принятия регионального закона «О языках в Республике Саха (Якутия)», передаёт ЯСИА.

В рамках съезда проведены пленарное заседание, выставки, организованы дискуссии на восьми площадках, в том числе по вопросам цифрового образования, разработки учебников, детской и дошкольной литературы и т.д. С началом работы съезда поздравил глава Якутии Айсен Николаев, который через видеообращение сказал: «Народ, который высоко ценит свой язык, хранит и оберегает, развивает его является сильным и мощным. В нынешнее сложное время наиболее важным является сохранение и превозношение родного языка».



Глава региона также отмечает, что по всей республике более 50 тысяч детей знают якутский язык и 34 тысячи детей обучаются родному языку. «Эти показатели за последние шесть лет увеличились на 11 тысяч, что указывает на проводимые целенаправленные работы по развитию якутского языка и литературы. Тем не менее остаётся много нерешённых задач. Если по всей республике на развитие якутского языка по специальной программе выделено 56 млн рублей, то на следующий год сумма может возрасти более чем на 100 млн рублей. Необходимо уделять особое внимание на способы поднятия уровня организационных вопросов», – отметил Николаев.

В число делегатов вошли сахаязычные учителя начальных классов, учителя-предметники, директора школ, представители муниципальной и государственной власти, общественности республики. В съезде учителей якутского языка, литературы и культуры всего приняло участие 500 делегатов из 35 районов республики.

С основным докладом выступила министр образования и науки Ирина Любимова. В ходе мероприятия с докладами по вопросам цифрового образования, разработки учебников, детской и дошкольной литературы и т.д. выступил 21 делегат.

Одним из важных событий стала встреча делегатов съезда с депутатами регионального парламента, посвященная 30-летию закона РС(Я) «О языках Республики Саха (Якутия)». Был представлен анализ исполнения данного закона за прошедшие три десятилетия, и подняты вопросы по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство республики, регулирующее вопрос языков в сфере образования, культуры и других сферах.