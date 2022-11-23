Алексей Чекунков: В Якутии создана база для развития креативных индустрий

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что в Якутии создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и Арктики, передаёт ЯСИА.

«Нам отрадно, что это качественно проинвестированные федеральные средства по линии единой субсидии. Это настоящая точка экономического роста, не просто традиционная индустрия, которой известна славная Якутия, как добыча алмазов, углеводородов, а современные отрасли, где энергия, таланты людей конвертируются в творческий продукт и экономику — в зарплату, благосостояние, налоги для бюджета и славу Якутии, России. Это место, где соединяются творчество и бизнес, а фантазии становятся рыночным продуктом. 70 резидентов, которые уже там есть, это мощное ядро, они безусловно имеют критическую массу, чтобы друг друга поддерживая, катализируя, создавать качественный продукт», — сказал Алексей Чекунков. Он сказал, что ему понравились амбиции якутян конкурировать на мировом уровне, по его словам, это правильное направление. Федеральный министр также отметил, что этот опыт нужно тиражировать и в других регионах Дальнего Востока и Арктики.