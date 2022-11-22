Якутянка второй раз выиграла первенство РФ по дзюдо

Якутянка Карина Ефимова (52 кг) выиграла первенство России по дзюдо U21 в Красноярске и защитила титул сильнейшей в стране.

Воспитанница якутской школы дзюдо Карина Ефимова одержала победу на первенстве России среди юниорок до 21 года. Она становится чемпионкой страны в этом возрасте уже второй год подряд, сообщает ЯСИА.

Карина Ефимова выступила в весовой категории до 52 кг, где участвовали 32 спортсменки. В первой схватке она одолела Марию Перминову из Иркутска, далее — Викторию Индейкину из Самары, с которой не раз уже встречались на татами различных соревнований.

В четвёртом круге якутская дзюдоистка победила призёрку юниорского первенства страны Любовь Астамирову. А в полуфинале ей противостояла победительница юношеского первенства России 2018 года Дарья Захарова, но и она не помешала Ефимовой второй год подряд прорваться в финал.

Финал же против Елизаветы Хачиковой из Свердловской области выдался сложным. Соперница боролась с оборонительной тактикой, но якутянка проявила здесь наибольшую активность, выполнила ваза-ари и выиграла со счётом 1:0.

Воспитанница Училища олимпийского резерва Карина Ефимова стала двукратной победительницей первенства России среди дзюдоисток до 21 года. Это уже вторая награда якутской сборной под руководством главного тренера Дамдиндоржа Гомбодорж. Накануне Сайыына Петрова отметилась бронзовой медалью в весе до 44 кг.