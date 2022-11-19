19.11.2022
15:41
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Образование

В сельских школах создаются  центры «Точка роста»

Главная задача современного  образования – создание условий для качественного обучения школьников. В настоящее время перед образовательным учреждением  стоит задача не просто дать учащимся определенный набор знаний по учебным дисциплинам, а сформировать творческую личность, обладающую современными компетенциями, способную к постоянному саморазвитию. 

С 2019 года в рамках национального проекта “Образование”  в сельских школах создаются  Центры «Точка роста»,   которые  способствуют совершенствованию условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной  и технологической направленностей, в развитии IT компетенций,  а также дают возможность заниматься проектной деятельностью по программам дополнительного образования.  

В Чурапчинском улусе на базе 4 школ открыты центры цифрового и гуманитарного профиля, в 8 школах центры естественно-научной и технологической направленности.   

17 ноября на базе Хатылынской СОШ имени В.С. Соловьева Болот-Ботура был проведен семинар «»Точка роста»: сообщество, команда, результат».  На семинаре собрались 30 педагогов центров «Точка роста» и центра цифрового образования «Nord-IT» ЦДТ «Радость».

Участников семинара приветствовали главный специалист отдела информационных технологий  МКУ УО Пермякова Лилия Афанасьевна,  директор Хатылынской СОШ  Егорова Екатерина Ивановна,  коллектив  центра «Точка роста» и учащиеся.  Состоялся обмен опытом работы на    мастер-классах по работе с цифровыми лабораториями по физике и физиологии, по робототехнике,  созданию современных  презентаций и сайтов,  по использованию интеллектуальных карт и цифровых сервисов в учебном процессе. Были на практике продемонстрированы новые возможности 3Д-моделирования,  использования лазерного станка. 

С советами по организации  профориентации и получения грантовой поддержки на свои  проекты  выступила  Слепцова Л.Г.,   заместитель директора  по воспитательной работе.  Педагоги отметили, что новое оборудование, цифровые лаборатории  не только формируют опыт работы с интересной современной техникой, открывают перспективы информационного поиска и научных исследований, но и повышают учебную мотивацию школьников, вовлекают их в экспериментирование и исследования, расширяют поле взаимодействия учителя и ученика.  

 Участники семинара обсудили вопросы организации проектной деятельности.     В улусе с 2020 года организовано сетевое взаимодействие  центров в рамках проекта “Каникулы с “Точкой роста”. Если ранее проводили очные и он-лайн курсы для учащихся, в этом учебном году  во время осенних каникул педагогами центров были проведены он-лайн мастер-классы для своих коллег по актуальным темам, охвачено более 90 педагогов.   Педагоги стремятся расширить направления проектной деятельности, многие  обучающихся успешно представляют свои исследовательские работы на различных конкурсах и НПК.  Очень много в плане развития педагогов дают семинары и мероприятия организуемые ИРОиПК, который является оператором проекта в РС(Я).   В работе нашего семинара в он-лайн режиме  приняли участие  Слепцова Саргылана Давыдовна, зам. заведующего кафедрой Управления, педагогики и психологии ИРОиПК,  Артемьев Василий Александрович, ст. преподаватель кафедры физико-математического образования  ИРОиПК.  Они  рассказали о формах и механизмах  организации  проектной  деятельности  педагогами  Центров «Точка роста», о предстоящих мероприятиях,  ответили на вопросы педагогов.  

Надо отметить, что в школах  на базе центров  «Точка роста» создана комфортная образовательная среда и есть стремление педагогов  обеспечить современные подходы в образовательном процессе.  И такие практические  семинары  и непосредственное общение с коллегами дают толчок для дальнейшего роста.

Фото: ИРОиПК
Источник: Дария Санникова, ИРОиПК

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