Главная задача современного образования – создание условий для качественного обучения школьников. В настоящее время перед образовательным учреждением стоит задача не просто дать учащимся определенный набор знаний по учебным дисциплинам, а сформировать творческую личность, обладающую современными компетенциями, способную к постоянному саморазвитию.

С 2019 года в рамках национального проекта “Образование” в сельских школах создаются Центры «Точка роста», которые способствуют совершенствованию условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, в развитии IT компетенций, а также дают возможность заниматься проектной деятельностью по программам дополнительного образования.

В Чурапчинском улусе на базе 4 школ открыты центры цифрового и гуманитарного профиля, в 8 школах центры естественно-научной и технологической направленности.

17 ноября на базе Хатылынской СОШ имени В.С. Соловьева Болот-Ботура был проведен семинар «»Точка роста»: сообщество, команда, результат». На семинаре собрались 30 педагогов центров «Точка роста» и центра цифрового образования «Nord-IT» ЦДТ «Радость».

Участников семинара приветствовали главный специалист отдела информационных технологий МКУ УО Пермякова Лилия Афанасьевна, директор Хатылынской СОШ Егорова Екатерина Ивановна, коллектив центра «Точка роста» и учащиеся. Состоялся обмен опытом работы на мастер-классах по работе с цифровыми лабораториями по физике и физиологии, по робототехнике, созданию современных презентаций и сайтов, по использованию интеллектуальных карт и цифровых сервисов в учебном процессе. Были на практике продемонстрированы новые возможности 3Д-моделирования, использования лазерного станка.

С советами по организации профориентации и получения грантовой поддержки на свои проекты выступила Слепцова Л.Г., заместитель директора по воспитательной работе. Педагоги отметили, что новое оборудование, цифровые лаборатории не только формируют опыт работы с интересной современной техникой, открывают перспективы информационного поиска и научных исследований, но и повышают учебную мотивацию школьников, вовлекают их в экспериментирование и исследования, расширяют поле взаимодействия учителя и ученика.

Участники семинара обсудили вопросы организации проектной деятельности. В улусе с 2020 года организовано сетевое взаимодействие центров в рамках проекта “Каникулы с “Точкой роста”. Если ранее проводили очные и он-лайн курсы для учащихся, в этом учебном году во время осенних каникул педагогами центров были проведены он-лайн мастер-классы для своих коллег по актуальным темам, охвачено более 90 педагогов. Педагоги стремятся расширить направления проектной деятельности, многие обучающихся успешно представляют свои исследовательские работы на различных конкурсах и НПК. Очень много в плане развития педагогов дают семинары и мероприятия организуемые ИРОиПК, который является оператором проекта в РС(Я). В работе нашего семинара в он-лайн режиме приняли участие Слепцова Саргылана Давыдовна, зам. заведующего кафедрой Управления, педагогики и психологии ИРОиПК, Артемьев Василий Александрович, ст. преподаватель кафедры физико-математического образования ИРОиПК. Они рассказали о формах и механизмах организации проектной деятельности педагогами Центров «Точка роста», о предстоящих мероприятиях, ответили на вопросы педагогов.

Надо отметить, что в школах на базе центров «Точка роста» создана комфортная образовательная среда и есть стремление педагогов обеспечить современные подходы в образовательном процессе. И такие практические семинары и непосредственное общение с коллегами дают толчок для дальнейшего роста.