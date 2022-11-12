В Якутии электромонтер упал вместе с опорой



По данным следствия, электромонтер при проведении работ по замене неизолированного провода не провел необходимую проверку прочности опоры и поднялся на нее. В результате надлома опора упала на землю, что повлекло травмирование мужчины. Он получил травму грудной клетки, позвоночника, таза и ноги.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника одного из предприятий о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

В качестве одной из версий произошедшего следствие рассматривает нарушение требований охраны труда и отсутствия контроля со стороны руководства предприятия за соблюдением требований безопасности при выполнении работ, связанных с повышенным риском. Следствие изучает техническую и иную документацию, проводит допросы и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.